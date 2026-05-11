ぺこぱの松陰寺太勇が、フラッグフットボール日本一の中学生チームを相手に“奇跡のタッチダウン”を決めた。 【TVer】アバンギャルディのシンクロ高速ダンスで日本一チームを翻弄!? “オカッパどっち作戦”とは…？ フラッグフットボールとは、タックルの代わりに腰につけたフラッグを取って相手を止めるアメリカンフットボールの派生競技。接触プレーがないことから初心者でも楽しめる