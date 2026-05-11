ゴールデンウイークも終わり、今週から普段通りの日常に戻ったという人も多いことでしょう。なかには連休の疲れから、食事の用意なども億劫と感じている人もいるのでは? そんな時に、身近にあるコンビニはとっても心強い存在ですよね。2026年5月の新商品5選まとめ(5月12日〜5月18日)ファミリーマート2026年5月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ごはんにペペロンチ