ドラマ『エラー』は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいく物語である。その第5話が今夜10時15分（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）から放送する ！ ©️ABCテレビ その前に、脚本担当の弥重早希子が開発時に制作した人物設定メモをもとに、バックストーリーとして