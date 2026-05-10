【桧山珠美 あれもこれも言わせて】【写真】王林が地元事務所復帰でいよいよ夢に一直線？ 虎視眈々と狙う「青森県知事」への現実味“知事”が密かに注目を集めている。まずは春ドラマの「銀河の一票」。黒木華と野呂佳代がタッグを組んだ選挙エンターテインメントで黒木演じる主人公が野呂演じるスナックのママを都知事候補に擁立する物語。これが面白い。先日の放送ではついに野呂が都知事選への出馬を決意。ここからいよいよ