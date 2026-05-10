1966年、5人も入れば満杯になるわずか4.5坪の店舗からスタートして、今や日本を代表する立ち食いそば店に成長した「名代（なだい） 富士そば」。創業者である丹道夫（たん・みちお）会長の長男で、2代目の丹有樹社長が、富士そばのこれまでと、これからを語り尽くす！【写真】渋谷の一等地にあった1号店＊＊＊【立ち食いそば界を牽引する関東の雄！】――創業60周年、おめでとうございます！丹ありがとうございます。こ