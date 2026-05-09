かなりイレギュラーな方法で命名された艦？海上自衛隊の艦艇は、防衛省の「自衛艦の名称等を付与する標準」に基づき、護衛艦であれば山岳、気象、河川、地方名（旧国名）などから名称が付けられるとされています。しかし、過去に一例だけこのルールに反し、イレギュラーな方法で命名された護衛艦がありました。それが「しらね」です。【画像】いい感じの飛行甲板…「しらね」がヘリコプター搭載護衛艦と言われる理由昭和50年度