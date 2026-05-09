かなりイレギュラーな方法で命名された艦？

海上自衛隊の艦艇は、防衛省の「自衛艦の名称等を付与する標準」に基づき、護衛艦であれば山岳、気象、河川、地方名（旧国名）などから名称が付けられるとされています。しかし、過去に一例だけこのルールに反し、イレギュラーな方法で命名された護衛艦がありました。それが「しらね」です。

【画像】いい感じの飛行甲板…「しらね」がヘリコプター搭載護衛艦と言われる理由

昭和50年度計画の5200トン型ヘリコプター搭載護衛艦として建造された「しらね」は、1980年に就役し、当時の護衛艦隊に直轄艦として配備されました。ネームシップでもあり、同型艦はしらね型と呼ばれました。

就役当時は海上自衛隊で最大の護衛艦であり、旗艦として国内外のVIPをもてなす設備が整えられていたことから、日本を訪れた外国艦艇のホストシップや政府高官の視察艦として数多く活躍しました。さらに観艦式では10回にわたり観閲艦を務めるなど、「海上自衛隊の顔」として長く任務に就いた艦でもあります。

しらね型の先輩にあたるヘリコプター搭載護衛艦ははるな型であり、後継のひゅうが型も含め、いずれも旧海軍で使用されていた名称が引き継がれています。また、「しらね」の姉妹艦である「くらま」も、日本海軍時代には巡洋戦艦（建造時は装甲巡洋艦）に用いられていた名前です。

このように伝統的な命名が多い中で、「しらね」は初めて付けられた名称です。艦名の由来は南アルプスの「白峰三山」とされています。したがって命名規則から完全に外れているわけではありませんが、単独の山ではなく、北岳・間ノ岳・農鳥岳の総称を採用している点で異例といえます。

では、なぜこのような艦名になったのでしょうか。その背景には、当時の日本政治に大きな影響力を持っていた一人の政治家の存在があったとされています。

政界のドンが命名に介入？

1970年代、海上自衛隊では初のヘリコプター搭載護衛艦の導入にあたり、艦名を検討していました。従来は小型艦には気象や河川名、大型艦には山岳や地方名を用いるのが慣例でしたが、新しい艦種であることから、「伝統的で威厳があり、人々に親しまれる名称にしたい」として、「はるな」「ひえい」「こんごう」「きりしま」という4隻の名称が計画されました。



1992年に撮影された金丸信氏（左）。「総理大臣になるより、後ろから操る方がいい」と豪語するような豪胆な人物だった（画像：外務省）



これは、日本初の超弩級戦艦であった金剛型戦艦の4艦の名称を、そのまま踏襲しようとしたものです。

ただし建造順は異なり、1970年代前半に建造された第1陣には「はるな」「ひえい」が与えられました。そして後半に建造される改良型（5200トン型）に「こんごう」「きりしま」が付けられる予定でしたが、その直前に思わぬ横やりが入ります。

進水式・命名式の直前、海上幕僚監部は予定通り「こんごう」を希望し、海上幕僚長が当時の防衛庁長官・金丸信氏に進言しました。通常であればそのまま承認されますが、この時は異なりました。金丸長官は「こんごう」の名称を拒否したのです。

金丸氏は、田中角栄政権下で頭角を現し、その後も自民党内で強い影響力を持ち続け、「政界のドン」とも称された実力者でした。当時は福田赳夫改造内閣のもと、防衛庁長官に就任していました。

その金丸氏が、新型艦を「こんごう」ではなく「しらね」と命名するよう求めたのです。

「しらね」という名称は、それまで海軍・海上自衛隊のいずれにも前例がありませんでした。この名前の由来は、金丸長官の出身地である山梨県白根町にあります。すなわち、自身の地元の名を最新鋭艦に冠することを望んだといわれています。

一部には反発もあったものの、金丸氏の強い意向と調整により、艦名は最終的に「しらね」と決定されました。

ただし問題となるのは、艦名は山岳・気象・河川・地方名から選定するという規則です。「白根町」由来では規則に抵触するため、海上自衛隊は「白峰三山」に由来する名称であると説明する形を取りました。

なお、同様の経緯は南極観測船「しらせ」にも見られます。当初は公募で「ゆきはら」が有力でしたが、探検家・白瀬矗の名を望む声が多く寄せられ、最終的には昭和基地近くの「白瀬氷河」にちなみ「しらせ」と命名されました。ただしこちらは多くの要望によるものであり、「しらね」とは事情が異なります。

結果として、「こんごう」と「きりしま」は宙に浮くこととなり、後に1993年就役のイージス艦の名称として採用されました。

護衛艦「しらね」は、このような命名の経緯を持ちながらも長く海上自衛隊の旗艦を務め、後継艦「いずも」の就役後、2015年3月25日に除籍されました。その後は標的艦としての任務を終え、解体されましたが、主錨は舞鶴基地に隣接する駐車場の一角に保存展示されています。