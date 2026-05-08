ガンバ大阪は8日、不正転売による違反行為に関する処分についてクラブ公式サイト上で報告した。G大阪のクラブ公式サイトは「パナソニックスタジアム吹田にて、過去に開催された試合において、招待チケットを不正転売の行為が発覚致しました。本行為はJリーグチケットサービス利用規約及びガンバ大阪公式試合運営管理規定に該当する重大な違反行為です。該当者1名に対し処分内容の通告をしましたのでお知らせ致します」と発表し