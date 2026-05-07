ソニー広報noteより ソニーグループは7日、創立80周年を迎えた。ソニーの製品やサービスに込めた開発者の想いや裏話などを掲載する「広報note」において、ファウンダーである井深大氏、盛田昭夫氏のメッセージや、各時代の写真などを紹介している。 広報note ソニー 80回目の創立記念日 1956年、創立10年の記念寄稿で井深氏は、「終戦後、焼け残った日本橋の白木屋ビル