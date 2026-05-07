JUN SKY WALKER(S)が5月21日、新曲「でっかい太陽」を配信リリースすることが決定した。約1年ぶりとなる新曲「でっかい太陽」は、他人と比べたり、迷ったり、立ち止まりそうになる日々の中で、それでも“君のままで行けばいい”とまっすぐに肯定するメッセージが響くロックナンバーだ。人生の苦しさを抱えながらも、自分自身のために生きようとするすべての人へ向けた希望の歌は、“自分を好きになる勇気”と“今を肯定して生きる