JUN SKY WALKER(S)が5月21日、新曲「でっかい太陽」を配信リリースすることが決定した。

約1年ぶりとなる新曲「でっかい太陽」は、他人と比べたり、迷ったり、立ち止まりそうになる日々の中で、それでも“君のままで行けばいい”とまっすぐに肯定するメッセージが響くロックナンバーだ。人生の苦しさを抱えながらも、自分自身のために生きようとするすべての人へ向けた希望の歌は、“自分を好きになる勇気”と“今を肯定して生きる力”を、現在のJUN SKY WALKER(S)が高らかに鳴らす現在進行形のエールとして届けられる。

なお、宮田和弥は5月10日に、ちわきまゆみがDJを務めるFM COCOLO『The Majestic Sunday Night』にゲスト出演することが決定しており、新曲「でっかい太陽」が初オンエアされるとのこと。

同楽曲ミュージックビデオは5月21日正午に公開予定だ。その映像はメンバー全員がスタジオに集結し、一音一音を積み重ね、ぶつかり合いながら音が形になっていく過程を収録したもの。長い年月を共に歩んできたからこそ生まれる呼吸や視線や間など、“音を生み出す瞬間”を映し出した貴重な映像に仕上がっているとのことだ。

さらに、リリース当日の5月21日には、JUN SKY WALKER(S)がPR親善大使を務める西東京市のひばりヶ丘駅前に設置される“手形銘板”のお披露目記念イベントが開催される。バンドにとってひばりヶ丘駅は結成や活動のゆかりの地でもあり、彼らの楽曲には「Let’s Go ヒバリヒルズ」(1990年発表)も存在するなど、全国のファンにとって“聖地”の象徴的存在となっている。

JUN SKY WALKER(S)は今年1月より、全国約60箇所以上を巡るワンマンツアー＜JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”＞と並行して、毎月対バンシリーズ＜狼煙上がる時＞も展開中だ。

■新曲「でっかい太陽」

2026年5月21日(木)配信開始

※各種音楽配信サービスにて



▼FM COCOLO「The Majestic Sunday Night」

5月10日(日) 21:00-22:00

宮田和弥 ゲスト出演 & 新曲「でっかい太陽」初オンエア

https://cocolo.jp/site/blog/7210

■＜JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”＞

01/17 (土) 神奈川県・横浜F.A.D

01/18 (日) 神奈川県・横浜F.A.D ※狼煙上がる時

02/11 (水・祝) 愛知県・豊橋 club KNOT

02/12 (木) 大阪府・堺東Goith

02/14 (土) 京都府・京都GATTACA

02/15 (日) 京都府・京都GATTACA ※狼煙上がる時

03/12 (木) 福岡県・久留米ウエポン

03/14 (土) 熊本県・熊本Django

03/15 (日) 熊本県・熊本Django ※狼煙上がる時

04/04 (土) 埼玉県・秩父ladderladder

04/05 (日) 神奈川県・小田原Quest

04/16 (木) 山形県・山形LIVE-ARB

04/18 (土) 宮城県・仙台MACANA

04/19 (日) 宮城県・仙台MACANA ※狼煙上がる時

05/16 (土) 長野県・伊那GRAMHOUSE

05/17 (日) 長野県・飯田CAFEINdustry & CANVAS

05/23 (土) 東京都・渋谷CLUB QUATTRO

05/24 (日) 東京都・渋谷CLUB QUATTRO ※狼煙上がる時

06/18 (木) 北海道・函館ARARA

06/20 (土) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

06/21 (日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION ※狼煙上がる時

07/04 (土) 茨城県・筑波PARKDINER

07/09 (木) 岐阜県・中津川Breath

07/11 (土) 愛知県・名古屋Electric Lady Land

07/12 (日) 愛知県・名古屋Electric Lady Land ※狼煙上がる時

08/01 (土) 大阪府・大阪Music Club JANUS

08/02 (日) 大阪府・大阪Music Club JANUS ※狼煙上がる時

08/04 (火) 兵庫県・淡路島Live Hall Dolly’s

08/29 (土) 栃木県・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2

08/30 (日) 東京都・町田CLASSIX

09/12 (土) 沖縄県・沖縄Output

09/13 (日) 沖縄県・沖縄Output ※狼煙上がる時

09/15 (火) 沖縄県・宮古島GOODLUCK!

10/03 (土) 千葉県・千葉 LOOK

10/17 (土) 福岡県・小倉 FUSE

10/18 (日) 福岡県・小倉 FUSE ※狼煙上がる時

10/20 (火) 大分県・別府 COPPER RAVENS

10/22 (木) 宮崎県・宮崎 LAZARUS

11/05 (木) 新潟県・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE

11/07 (土) 長野県・長野 CLUB JUNK BOX

11/08 (日) 群馬県・前橋 DYVER

11/20 (金) 石川県・金沢 AZ

11/22 (日) 岐阜県・岐阜 CLUB ROOTS

11/23 (祝・月) 愛知県・四日市 CLUB ROOTS

11/25 (水) 静岡県・浜松 窓枠

11/28 (土) 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

11/29 (日) 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE ※狼煙上がる時

12/03 (木) 愛媛県・西条 HACO

12/05 (土) 高知県・高知 X-pt.

12/06 (日) 高知県・高知 X-pt. ※狼煙上がる時

12/08 (火) 広島県・広島 Live space Reed

12/10 (木) 鳥取県・米子 AZTiC laughs

12/11 (金) 岡山県・岡山 IMAGE

12/19 (土) 愛知県・名古屋 ElectricLadyLand

12/20 (日) 京都府・京都 磔磔

12/22 (火) 奈良県・奈良 NEVERLAND

12/26 (土) 埼玉県・熊谷 HEAVEN’S ROCK VJ-1

■＜対バンシリーズ2026 狼煙上がる時＞

01/18 (日) 神奈川県・ 横浜F.A.D

w/dustbox

02/15 (日) 京都府・京都GATTACA

w/STANCE PUNKS

03/01 (日) 熊本県・熊本Django

w/ おとぼけビ〜バ〜

04/19 (日) 宮城県・仙台MACANA

w/ 鉄風東京

05/24 (日) 東京都・渋谷CLUB QUATTRO

w/ 中島卓偉

06/21 (日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

w/THE BOYS&GIRLS

07/12 (日) 愛知県・名古屋ElectricLadyLand

w/ フラワーカンパニーズ

8/02 (日) 大阪府・大阪Music Club JANUS

w/ バックドロップシンデレラ

9/13 (日) 沖縄県・沖縄Output

w/ きいやま商店

10/18 (日) 福岡県・小倉FUSE

w/後日発表

11/29 (日) 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

w/後日発表

12/06 (日) 高知県・高知X-pt.

X-pt 20th Anniversary Live

w/後日発表