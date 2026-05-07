JUN SKY WALKER(S)、自分を好きになる勇気を歌う新曲「でっかい太陽」配信リリース決定
JUN SKY WALKER(S)が5月21日、新曲「でっかい太陽」を配信リリースすることが決定した。
約1年ぶりとなる新曲「でっかい太陽」は、他人と比べたり、迷ったり、立ち止まりそうになる日々の中で、それでも“君のままで行けばいい”とまっすぐに肯定するメッセージが響くロックナンバーだ。人生の苦しさを抱えながらも、自分自身のために生きようとするすべての人へ向けた希望の歌は、“自分を好きになる勇気”と“今を肯定して生きる力”を、現在のJUN SKY WALKER(S)が高らかに鳴らす現在進行形のエールとして届けられる。
なお、宮田和弥は5月10日に、ちわきまゆみがDJを務めるFM COCOLO『The Majestic Sunday Night』にゲスト出演することが決定しており、新曲「でっかい太陽」が初オンエアされるとのこと。
同楽曲ミュージックビデオは5月21日正午に公開予定だ。その映像はメンバー全員がスタジオに集結し、一音一音を積み重ね、ぶつかり合いながら音が形になっていく過程を収録したもの。長い年月を共に歩んできたからこそ生まれる呼吸や視線や間など、“音を生み出す瞬間”を映し出した貴重な映像に仕上がっているとのことだ。
さらに、リリース当日の5月21日には、JUN SKY WALKER(S)がPR親善大使を務める西東京市のひばりヶ丘駅前に設置される“手形銘板”のお披露目記念イベントが開催される。バンドにとってひばりヶ丘駅は結成や活動のゆかりの地でもあり、彼らの楽曲には「Let’s Go ヒバリヒルズ」(1990年発表)も存在するなど、全国のファンにとって“聖地”の象徴的存在となっている。
JUN SKY WALKER(S)は今年1月より、全国約60箇所以上を巡るワンマンツアー＜JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”＞と並行して、毎月対バンシリーズ＜狼煙上がる時＞も展開中だ。
■新曲「でっかい太陽」
2026年5月21日(木)配信開始
※各種音楽配信サービスにて
▼FM COCOLO「The Majestic Sunday Night」
5月10日(日) 21:00-22:00
宮田和弥 ゲスト出演 & 新曲「でっかい太陽」初オンエア
https://cocolo.jp/site/blog/7210
■＜JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”＞
01/17 (土) 神奈川県・横浜F.A.D
01/18 (日) 神奈川県・横浜F.A.D ※狼煙上がる時
02/11 (水・祝) 愛知県・豊橋 club KNOT
02/12 (木) 大阪府・堺東Goith
02/14 (土) 京都府・京都GATTACA
02/15 (日) 京都府・京都GATTACA ※狼煙上がる時
03/12 (木) 福岡県・久留米ウエポン
03/14 (土) 熊本県・熊本Django
03/15 (日) 熊本県・熊本Django ※狼煙上がる時
04/04 (土) 埼玉県・秩父ladderladder
04/05 (日) 神奈川県・小田原Quest
04/16 (木) 山形県・山形LIVE-ARB
04/18 (土) 宮城県・仙台MACANA
04/19 (日) 宮城県・仙台MACANA ※狼煙上がる時
05/16 (土) 長野県・伊那GRAMHOUSE
05/17 (日) 長野県・飯田CAFEINdustry & CANVAS
05/23 (土) 東京都・渋谷CLUB QUATTRO
05/24 (日) 東京都・渋谷CLUB QUATTRO ※狼煙上がる時
06/18 (木) 北海道・函館ARARA
06/20 (土) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
06/21 (日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION ※狼煙上がる時
07/04 (土) 茨城県・筑波PARKDINER
07/09 (木) 岐阜県・中津川Breath
07/11 (土) 愛知県・名古屋Electric Lady Land
07/12 (日) 愛知県・名古屋Electric Lady Land ※狼煙上がる時
08/01 (土) 大阪府・大阪Music Club JANUS
08/02 (日) 大阪府・大阪Music Club JANUS ※狼煙上がる時
08/04 (火) 兵庫県・淡路島Live Hall Dolly’s
08/29 (土) 栃木県・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
08/30 (日) 東京都・町田CLASSIX
09/12 (土) 沖縄県・沖縄Output
09/13 (日) 沖縄県・沖縄Output ※狼煙上がる時
09/15 (火) 沖縄県・宮古島GOODLUCK!
10/03 (土) 千葉県・千葉 LOOK
10/17 (土) 福岡県・小倉 FUSE
10/18 (日) 福岡県・小倉 FUSE ※狼煙上がる時
10/20 (火) 大分県・別府 COPPER RAVENS
10/22 (木) 宮崎県・宮崎 LAZARUS
11/05 (木) 新潟県・新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
11/07 (土) 長野県・長野 CLUB JUNK BOX
11/08 (日) 群馬県・前橋 DYVER
11/20 (金) 石川県・金沢 AZ
11/22 (日) 岐阜県・岐阜 CLUB ROOTS
11/23 (祝・月) 愛知県・四日市 CLUB ROOTS
11/25 (水) 静岡県・浜松 窓枠
11/28 (土) 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
11/29 (日) 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE ※狼煙上がる時
12/03 (木) 愛媛県・西条 HACO
12/05 (土) 高知県・高知 X-pt.
12/06 (日) 高知県・高知 X-pt. ※狼煙上がる時
12/08 (火) 広島県・広島 Live space Reed
12/10 (木) 鳥取県・米子 AZTiC laughs
12/11 (金) 岡山県・岡山 IMAGE
12/19 (土) 愛知県・名古屋 ElectricLadyLand
12/20 (日) 京都府・京都 磔磔
12/22 (火) 奈良県・奈良 NEVERLAND
12/26 (土) 埼玉県・熊谷 HEAVEN’S ROCK VJ-1
■＜対バンシリーズ2026 狼煙上がる時＞
01/18 (日) 神奈川県・ 横浜F.A.D
w/dustbox
02/15 (日) 京都府・京都GATTACA
w/STANCE PUNKS
03/01 (日) 熊本県・熊本Django
w/ おとぼけビ〜バ〜
04/19 (日) 宮城県・仙台MACANA
w/ 鉄風東京
05/24 (日) 東京都・渋谷CLUB QUATTRO
w/ 中島卓偉
06/21 (日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
w/THE BOYS&GIRLS
07/12 (日) 愛知県・名古屋ElectricLadyLand
w/ フラワーカンパニーズ
8/02 (日) 大阪府・大阪Music Club JANUS
w/ バックドロップシンデレラ
9/13 (日) 沖縄県・沖縄Output
w/ きいやま商店
10/18 (日) 福岡県・小倉FUSE
w/後日発表
11/29 (日) 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
w/後日発表
12/06 (日) 高知県・高知X-pt.
X-pt 20th Anniversary Live
w/後日発表
関連リンク
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