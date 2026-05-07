麺用スープやたれ類、焼塩・プレミックスなどの調味料OEMメーカー・味食研（愛知県豊山町）は、好調な粉末部門の増産体制をもう一段進める。同社ではこの2年ほどの間に、調合室の拡張やミキサーの増設などに順次着手。充填包装に関しても、作業スペースを広げ、25年11月に簡易タイプの機械を1台導入した。さらに今夏、フルスペックの充填包装機を1台、旧式と入れ替えを予定している。同社の26年7月期売上は、足下までの状況