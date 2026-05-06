「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月5日の第1試合。BEAST Xの躍進を支える中田花奈（連盟）が、頂上決戦の舞台に降り立った。【映像】中田花奈、凛々しい笑顔と美スタイル元乃木坂46の1期生として国民的人気を誇り、現在は麻雀カフェの経営者、タレント、そしてプロ雀士と多方面で才能を発揮する中田。アイドル卒業後に活動の幅を広げたグラビアでも、ヒットを記録した写真集で見せる「美ボディ」が高く評価さ