「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月5日の第1試合。BEAST Xの躍進を支える中田花奈（連盟）が、頂上決戦の舞台に降り立った。

【映像】中田花奈、凛々しい笑顔と美スタイル

元乃木坂46の1期生として国民的人気を誇り、現在は麻雀カフェの経営者、タレント、そしてプロ雀士と多方面で才能を発揮する中田。アイドル卒業後に活動の幅を広げたグラビアでも、ヒットを記録した写真集で見せる「美ボディ」が高く評価されている。今期はレギュラーシーズンからセミファイナルにかけて劇的な成長を遂げ、ついに自身初となるファイナルの大舞台へと辿り着いた。

入場時、重圧のかかる大一番ゆえか、意気込みの強さを感じさせる少し硬い表情を見せていた中田。しかし深々とお辞儀をする瞬間、一転して凛々しくも柔らかな笑顔がこぼれた。その一瞬の表情の変化は、かつて数多の大舞台を経験してきたスターとしての風格を感じさせるものだった。

その立ち姿に、ファンからは「大舞台が似合う」「さすが乃木坂だな」と納得の声が上がり、さらに「かわいい」「今日のメイクが好み」といったビジュアルへの絶賛も相次いだ。自信を胸に、自らの手で掴み取ったファイナルの椅子。元アイドルという肩書きを超え、一人の勝負師として頂点を目指す中田花奈の瞳には、勝利への強い覚悟が宿っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

