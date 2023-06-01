【Amazon：ロジクールG「ゲーミングデバイス」セール】 期間：5月6日0時～5月18日23時59分 PRO X2 SUPERSTRIKE ＋ G240 セット Amazonにて、ロジクールGのゲーミングデバイスが特別価格で販売されている。期間は5月18日23時59分まで。 ロジクールGで展開されている「PRO」シリーズのゲーミングデバイスがセール。マウスパッド