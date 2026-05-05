機動戦士ガンダムに登場する地球連邦軍の艦船「ホワイトベース」。このおなじみの名艦を、1/100スケールで再現するという壮大なプロジェクトに挑戦しているのは、Xユーザー「コロニー製作所」さんです。日頃からその緻密な製作の様子をXやYouTubeで発信し、多くのガンダムファンから注目を集めていますが、そんな中、5月2日に投稿された動画が大きな話題を呼んでいます。そこに映っていたのは、精巧に作られたホワイトベースの