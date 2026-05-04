SNS等で処方箋医薬品を売買「マンジャロは要冷蔵だし、自分で注射しないといけない。針を刺すのが怖いから、やってる子は少ないかな。今は飲み薬のほうが流行ってる」東京・歌舞伎町に″生息″する少年少女――いわゆる「トー横キッズ」の女性のひとり、Aさん（18）は悪びれる様子もなく言うのだった。ここ数年、若い女性を中心に大流行している″痩せ薬″「GLP-1受容体作動薬」。２型糖尿病の治療薬として開発された薬だが、食欲