4月30日（木）に放送した「カンブリア宮殿【オフィスを激変させる！異色の兄弟経営】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】オフィスが激変！新たな発想で空間を創造する「異色の兄弟経営」パーティションで国内トップクラスのシェアを誇るのが、小松市のコマニー。率いるのは、創業家出身の塚本兄弟。新たな発想で空間を創造する、異色の兄弟経営に迫ります。“間仕切り”から?間づくり?へ！進化するパー