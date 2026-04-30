デスク横に置くだけ！作業空間が広がるオープンラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク横やL字配置で天板スペースを拡張できるほか、6段階調整できる中棚や総耐荷重55kgの安心設計により、書籍、周辺機器、ゲーミングPCまで幅広く使えるオープンラック「100-DESKF065BK（ブラック）」「100-DESKF065W（ホワイト）」を発売した。
■デスク横に置くだけで、作業スペースが広がる
高さ70cmの本製品は、一般的なデスクと並べやすいサイズ設計だ。デスクの横に置けば天板スペースを自然に拡張でき、L字型に配置すれば作業効率の高いレイアウトも実現できる。プリンタや書類、デスク周りの小物を手の届く場所にまとめられるため、限られたスペースでも快適なワーク環境を整えられる。
■収納する物に合わせて棚の高さを調整
中棚は6段階で高さ調整ができる。書籍や雑誌、収納ボックス、ガジェット、周辺機器など、置きたい物のサイズに合わせて棚位置を変えられる。固定された棚では収まりにくい物もすっきり収納できるため、デスク周りの整理整頓がしやすくなる。見せる収納としても使いやすく、リビングや寝室にも設置できる。自由度の高いオープンラックだ。
■ゲーミングPCも置ける安心の耐荷重
底板には補強パイプを追加し、耐荷重30kgを確保している。重量のあるゲーミングPCや大型機器を足元に置きたい場合にも安心。天板は15kg、棚板は10kgまで対応し、総耐荷重は55kg。パソコン周辺機器をまとめて収納したい方や、デスク下・デスク横を有効活用したい方に頼れる一台だ。
■シンプルワークデスクと合わせて、統一感のある空間に
サンワダイレクトの「シンプルワークデスク」と合わせて使いやすい、シンプルなデザインのオープンラック。同じ高さで並べられるため、見た目にもすっきりまとまり、天板が自然につながるように使えて、ワークスペース全体に統一感を演出でき、作業スペースも手軽に拡張できる。
■フック付き＆汚れに強い、毎日使いやすい設計
本製品には、バッグやヘッドホンを掛けられる便利なフックが付属している。デスク周りに置き場所がなく散らかりがちな小物も、サッと掛けるだけですっきり収納できる。さらに天板には、傷や汚れに強いメラミン化粧板を採用。飲み物をこぼしてしまった時も拭き取りやすく、日常使いにぴったり。収納力だけでなく、使いやすさにもこだわったオープンラックだ。
■商品詳細
■書籍、周辺機器、ゲーミングPCまで幅広く使えるオープンラック「100-DESKF065BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
・バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
・長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
■デスク横に置くだけで、作業スペースが広がる
高さ70cmの本製品は、一般的なデスクと並べやすいサイズ設計だ。デスクの横に置けば天板スペースを自然に拡張でき、L字型に配置すれば作業効率の高いレイアウトも実現できる。プリンタや書類、デスク周りの小物を手の届く場所にまとめられるため、限られたスペースでも快適なワーク環境を整えられる。
■収納する物に合わせて棚の高さを調整
中棚は6段階で高さ調整ができる。書籍や雑誌、収納ボックス、ガジェット、周辺機器など、置きたい物のサイズに合わせて棚位置を変えられる。固定された棚では収まりにくい物もすっきり収納できるため、デスク周りの整理整頓がしやすくなる。見せる収納としても使いやすく、リビングや寝室にも設置できる。自由度の高いオープンラックだ。
■ゲーミングPCも置ける安心の耐荷重
底板には補強パイプを追加し、耐荷重30kgを確保している。重量のあるゲーミングPCや大型機器を足元に置きたい場合にも安心。天板は15kg、棚板は10kgまで対応し、総耐荷重は55kg。パソコン周辺機器をまとめて収納したい方や、デスク下・デスク横を有効活用したい方に頼れる一台だ。
■シンプルワークデスクと合わせて、統一感のある空間に
サンワダイレクトの「シンプルワークデスク」と合わせて使いやすい、シンプルなデザインのオープンラック。同じ高さで並べられるため、見た目にもすっきりまとまり、天板が自然につながるように使えて、ワークスペース全体に統一感を演出でき、作業スペースも手軽に拡張できる。
■フック付き＆汚れに強い、毎日使いやすい設計
本製品には、バッグやヘッドホンを掛けられる便利なフックが付属している。デスク周りに置き場所がなく散らかりがちな小物も、サッと掛けるだけですっきり収納できる。さらに天板には、傷や汚れに強いメラミン化粧板を採用。飲み物をこぼしてしまった時も拭き取りやすく、日常使いにぴったり。収納力だけでなく、使いやすさにもこだわったオープンラックだ。
■商品詳細
■書籍、周辺機器、ゲーミングPCまで幅広く使えるオープンラック「100-DESKF065BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
・バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
・長時間座っても疲れにくい！日本人の体形に合う多機能オフィスチェア
・トッピング＆タレを16種に拡充！牛角「2026春夏グランドメニュー」メディア試食会
・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド