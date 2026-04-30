◆米大リーグメッツ―ナショナルズ（２９日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのＪ・ソト外野手（２７）が本拠のナショナルズ戦に「２番・ＤＨ」で先発。５回までに２試合連続となる本塁打を含む３種類の安打を打ち、残り三塁打でサイクル安打となっている。右足ふくらはぎ肉離れで負傷者リスト入り（ＩＬ）入りしていたソトが復帰して１週間。現地２８日に復帰後初アーチを放ったが、この日も３回に