28日夜、秋田市新屋船場町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと28日午後8時35分ごろ秋田市新屋船場町の市道にクマ1頭がいるのを、自宅にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどで、秋田運河や雄物川に面した住宅地です。警察が住民に注意を呼びかけています。