◇ナ・リーグドジャース1―2マーリンズ （2026年4月28日ロサンゼルス）この日は「ウィメンズ・ナイト」として、選手の夫人や恋人が登場曲を選曲した。ドジャースの大谷は真美子夫人が選んだ、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の第5部で使用される「CanzoniPreferite」を背にマウンドへ向かった。打者としては「ウルトラセブンの歌’99」が選曲されていたが、投手専念のため披露されず。昨年の同イベントは4月29日に実