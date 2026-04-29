【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSは4月25日・26日および28日（以下、現地時間）、アメリカ・タンパのRaymond James Stadiumにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA』の幕を開けた。約4年ぶりとなるアメリカ公演は3公演すべてが早々に完売し、3日間で約19万人を動員した。 ■「前回の『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』ツアーのときも感じたが、タンパは本当に最高だ」（Jin） 巨大なスタジアムは開演前か