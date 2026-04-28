2026年4月1日から5月31日まで、グランド ハイアット 東京（東京都港区六本木6-10-3）2階オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」にて「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」が提供されています。うさぎの好物にんじんを使用したメニューも新緑まぶしい季節に庭園で遊ぶうさぎたちをイメージした、キュートなアフタヌーンティーです。スイーツにはうさぎのフォルムのキャロットケーキ、うさぎの耳のチョコレートが