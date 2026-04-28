障害のある子どもも、障害のない子どももともに過ごすことができる複合施設が下関市に完成し、28日に記念のセレモニーが行われました。JR下関駅前に完成したのは、エス トラスト第二紬木保育園です。この施設は、保育園と児童発達支援事業所を併設していて、発達障害のある子どもと、障害がない子どもが同じ場所で過ごす、「インクルーシブ療育」を行います。インクルーシブは、「包括的」を意味し、個性の違う