元AKB48の前田敦子さんが登場■巨人 ー 広島（28日・東京ドーム）元AKB48の中心メンバーで俳優、前田敦子さんが28日、東京ドームで行われた巨人ー広島戦で始球式を行った。巨人のユニホーム姿から豪快な1球を投じ、大歓声を浴びていた。前田さんは背番号「9」のユニホームをゆったりと着こなし、黒のパンツ姿で登場。チラリとのぞくソックスはジャイアンツカラーのオレンジ。髪の毛をまとめた“お団子ヘア”でマウンドへ上がっ