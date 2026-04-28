©️HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.hide率いる”7人の怪人たち”によるバンド・hide with Spread Beaverが、2026年10月〜11月に全国4都市をを巡るZeppツアー＜REPSYCLE THE REPSYCLED＞を開催することを発表した。本ツアーは、2026年7月1日発売の同名のスペシャルパッケージ『REPSYCLE THE REPSYCLED』を携えて行われるものだ。『REPSYCLE THE REPSYCLED』は、2025年5月に東京体育館を揺らした2デイズのワンマンライブ＜