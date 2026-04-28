©️HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

hide率いる”7人の怪人たち”によるバンド・hide with Spread Beaverが、2026年10月〜11月に全国4都市をを巡るZeppツアー＜REPSYCLE THE REPSYCLED＞を開催することを発表した。

本ツアーは、2026年7月1日発売の同名のスペシャルパッケージ『REPSYCLE THE REPSYCLED』を携えて行われるものだ。『REPSYCLE THE REPSYCLED』は、2025年5月に東京体育館を揺らした2デイズのワンマンライブ＜hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” ~Life is still going on!!~＞をBlu-ray2枚組で完全収録。従来「雲の上のhideとの二元中継」として親しまれてきたhide with Spread Beaverのパフォーマンスが、最新テクノロジーによってより高次元に高められたという本公演。ステージを縦横無尽に駆け回るhideのボーカルと、オリジナルメンバーによる生演奏の共演によって展開されたサウンドとビジュアルが余す所なく収録されているとのことだ。

©️HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD./ Photo by HIDEO CANNO (CAPS)

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他にも、未発表デモ音源、最新リマスターCD、VR映像＋ハイレゾ音源のダブルシリアルコードが封入されている。なお、本作には全国ツアーのチケット応募抽選券が特別に封入されることも決定している。

なお、Zeppツアー＜REPSYCLE THE REPSYCLED＞は、本日正午よりhideオフィシャルFC最速チケット先行スタートしている。

◾️＜hide with Spread Beaver Zepp Tour 2026 “REPSYCLE THE REPSYCLED”＞

特設ページ：https://www.hide-city.com/feature/specialsite_zepptour2026_SB ▼日程

2026年10月2日 (金) 会場：Zepp Nagoya

OPEN 17:30/START 18:30

＜お問い合わせ＞サンデーフォークプロモーションTEL052-320-9100（12:00〜18:00） 2026年10月3日 (土) 会場：Zepp Osaka Bayside

OPEN 17:00/START 18:00

＜お問い合わせ＞キョードーインフォメーションTEL 0570-200-888（11:00〜18:00日祝休業） 2026年10月8日 (木) 会場：Zepp Haneda (Tokyo)

OPEN 17:30/START 18:30

＜お問い合わせ＞クリエイティブマンTEL 03-3499-6669 （月・水・金 12:00〜16:00） 2026年10月9日 (金) 会場：Zepp Haneda (Tokyo)

OPEN 17:30/START 18:30

＜お問い合わせ＞クリエイティブマンTEL 03-3499-6669 （月・水・金 12:00〜16:00) 2026年11月5日 (木) 会場：Zepp Fukuoka

OPEN 17:30/START 18:30

＜お問い合わせ＞キョードー西日本TEL0570-09-2424（平日・土曜：11:00〜15:00） 2026年11月6日 (金) 会場：Zepp Fukuoka

OPEN 17:30/START 18:30

＜お問い合わせ＞キョードー西日本TEL0570-09-2424（平日・土曜：11:00〜15:00） ▼席種・料金

2階VIP指定席 \39,000（税込）＜FCのみ＞ ※VIP限定・オリジナルグッズ付き

1階スタンディング \12,000（税込）

2階指定席 \14,500（税込）

※ドリンク代別

※小学生以上有料/小学生未満入場無料(保護者同伴に限る。但し座席が必要な場合はチケットが必要となります)

※小学生以下でご希望の方にはイヤーマフを無料レンタルいたします（数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。） ▼チケット販売情報

2026年4月28日（火）12:00〜 hideオフィシャルFC＜JETS＞会員先行（抽選制/L）

2026年7月1日（水）18:00〜 スペシャルパッケージ『REPSYCLE THE REPSYCLED』購入者限定 応募抽選券対象先行（抽選制/L）

2026年8月22日（土）10:00〜 一般発売 主催：(名古屋)サンデーフォークプロモーション / (大阪)キョードー大阪 / (東京)クリエイティブマンプロダクション / (福岡)キョードー西日本

企画制作：HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD. / CITTA’WORKS

協力：Universal Music LLC / Universal Music Creative LLC / Fanplus / CLUB CITTA’

◾️『REPSYCLE THE REPSYCLED』

2026年7月1日（水）リリース ▼『REPSYCLE THE REPSYCLED』品番：UIXZ-9013

価格：各\17,600（税込）

※ECサイト、全国のCDショップで販売

※本商品は初回生産限定盤の為、確実に手に入れるには5/13までのご予約を推奨します ▼『REPSYCLE THE REPSYCLED (VRゴーグル付き)』品番：D2BJ-1204

価格：各\19,800（税込）

※UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売

※VRゴーグル：イエローハートデザインのオリジナルVRゴーグル

※本商品は初回生産限定盤の為、確実に手に入れるには5/13までのご予約を推奨します ・UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典：A4サイズ・クリアポスター（5枚セット)

予約：https://umusic.jp/GFrgKhqA

・Amazon.co.jp オリジナル特典：ロゴ入りコットン巾着

予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GWPJGG22|B0GWPBT6Y5 詳細：https://www.universal-music.co.jp/hide/news/2026-04-13/

◾️リマスターCD情報

2026年5月2日（土）リリース

特設ページ：https://www.universal-music.co.jp/hide/remaster/ 『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』品番：UPCY-8094

『PSYENCE (2024 Remaster)』品番：UPCY-8095

『Ja,Zoo (2024 Remaster & REPSYCLE)』品番：UPCY-8096

価格：各\3,300（税込）

※ECサイト、全国のCDショップで販売

※収録音源は、スペシャルBOXに収録されたリマスター音源と同一内容です 『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster) 24Kゴールドディスク』品番：PDCT-1048

『PSYENCE (2024 Remaster) 24Kゴールドディスク』品番：PDCT-1049

『Ja,Zoo (2024 Remaster & REPSYCLE) 24Kゴールドディスク』品番：PDCT-1050

価格：各\25,000（税込）

外寸：タテ390mm×ヨコ205mm

仕様：付属の専用金具により壁掛け・立て掛けのどちらも可能

※UNIVERSAL MUSIC STOREにて販売

※収録音源は、スペシャルBOXに収録されたリマスター音源と同一内容です。

※本商品は数量限定での予約販売となり、現在は予約受付を終了しております。

予約状況やご好評の状況により、後日改めて追加販売を実施する可能性があります。