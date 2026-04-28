総務省消防庁の消防防災ヘリコプターが、2029年3月に熊本へ配備されることになりました。 消防庁は、主に大規模災害時の情報収集を目的として、各地で消防防災ヘリコプターの配備を進めています。 消防庁によりますと、これまでに東京や高知など、全国5か所に配備をしていますが、2029年3月に九州で初めて熊本に配備するということです。 ヘリは出動から1時間以内に約250キロを移動でき、6か所の配備で、北海道と青