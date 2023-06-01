◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権最終日（2026年4月26日米テキサス州メモリアルパーク・コース（6811ヤード、パー72））今季メジャー初戦の最終ラウンドが26日に行われ、ネリー・コルダ（27＝米国）が70で回り、通算18アンダーで2大会ぶり2度目の優勝を果たした。初日から首位を守る完全優勝で、メジャー通算3勝目、ツアーでは今季開幕戦に続く17勝目。日本勢は勝みなみ（27＝明治安田）と竹田麗央（23＝ヤマエグル