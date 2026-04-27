27日朝、下関市で横断歩道を渡っていた男性が軽乗用車にはねられました。男性は頭などを強く打ち大けがをしています。事故があったのは下関市長府松小田本町の県道です。長府警察署によりますと、27日午前6時20分ごろ横断歩道を渡っていた市内に住む84歳の男性が交差点を左折してきた軽乗用車にはねられました。この事故で男性は頭などを強く打ち大けがしました。警察は軽乗用車を運転していた下関市に住む63歳の男を過失運転致傷