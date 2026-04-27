TWICEのジョンヨンが、さらに磨きのかかった美貌とともに、ワールドツアーでの圧倒的な存在感をアピールした。ジョンヨンは4月26日、自身のSNSを通じて「私に捕まったでしょ」というコメントとともに短い動画を公開した。【写真】第2の全盛期…ジョンヨン、スリムになった近況映像の中でジョンヨンは、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）のステージに立ち、輝くビジュアルを披露している。以前よりも一層スリムになったラインに華