効率化！もしくは簡略化！！▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。転職や異動、子どもの入学など、変化の多い時期ですよね。建築資材会社で働く一ノ瀬圭子さん。育休復帰から2年が経ち、太郎くんも保育園にすっかり慣れ、仕事と育児の両立にも少しずつ自信が持てるようになってきました。そんな中で訪れた、昇進と第2子妊娠という大きな変化。どちらも喜ばしい出来事のはずなのに、目の前のことで精一杯の毎