およそ半年ぶりの開通です。冬の間、閉鎖されていた上山市と宮城県をつなぐ山岳観光道路・蔵王エコーラインが24日に開通し、待ちわびた大勢の観光客が雪の回廊となった道路に繰り出しました。宮城県側の刈田駐車場で行われた開通式には、山形・宮城両県の観光担当者などが参加し、神事で交通安全や夏山登山の遭難防止を祈願しました。そしてテープカットとくす玉で開通を祝いました。半年ぶりの開通を待ちわびて列を作