人気ランジェリーブランドPEACH JOHNが、新ミューズに森香澄を起用♡爽やかなビジュアルとともに、夏に向けた新作ランジェリーが登場しました。機能性と美しさを兼ね備えたラインナップは、毎日の自分をもっと好きになれる予感。心地よさとスタイルアップを同時に叶える注目アイテムをチェックして♪ 人気No.1シリーズの新色登場 ブランドを代表する「ナイスバディブラ」シリーズは、着