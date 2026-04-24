スポーツ観戦に最適な季節。パラスポーツの国際大会も目白押しだ。生観戦でトップレベルのパフォーマンスを体感すれば、興奮間違いなし！【TOPICS】⒈ ロサンゼルス大会を見据え、世界の強豪４ヵ国が激突！【車いすラグビー】2026ジャパンパラ車いすラグビー競技大会⒉ パラ陸上競技の日本代表候補が集結【パラ陸上競技】2026ジャパンパラ陸上競技大会⒊ 世界のエリート選手が横浜を駆け抜ける！【パラトライアスロ