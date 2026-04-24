GW〜５月のおすすめパラスポーツ大会

スポーツ観戦に最適な季節。パラスポーツの国際大会も目白押しだ。生観戦でトップレベルのパフォーマンスを体感すれば、興奮間違いなし！

【TOPICS】

⒈ ロサンゼルス大会を見据え、世界の強豪４ヵ国が激突！

【車いすラグビー】2026ジャパンパラ車いすラグビー競技大会

⒉ パラ陸上競技の日本代表候補が集結

【パラ陸上競技】2026ジャパンパラ陸上競技大会

⒊ 世界のエリート選手が横浜を駆け抜ける！

【パラトライアスロン】ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

⒋ 世界で活躍するトップパラスイマーたちが目の前に！

【パラ水泳】パラ水泳ワールドシリーズ2026静岡

#関東 #千葉【車いすラグビー】ロサンゼルス大会を見据え、世界の強豪４ヵ国が激突！2026ジャパンパラ車いすラグビー競技大会2026年４月30日（木）〜５月３日（日・祝）【入場無料】テレビドラマも放送中で注目度の高い車いすラグビー写真は2025ジャパンパラ車いすラグビー競技大会

パリ2024パラリンピックで世界一に輝いた日本代表。２年後のロサンゼルス大会に向けてさらなる強化を図るため、国際親善試合を開催。出場するのは、日本と決勝で戦ったアメリカ、強豪フランスとカナダの４ヵ国。パリを支えた日本代表選手もずらり。総当たりの予選と順位決定戦、どの試合も見逃せない。

#体験コーナー #日曜劇場『GIFT』の特別イベント #５月３日はトークショー

出場予定選手は……

・池透暢（パリ2024パラリンピック 金メダル）

・乗松聖矢（パリ2024パラリンピック 金メダル）

・橋本勝也（パリ2024パラリンピック 金メダル）ら

【会場】千葉ポートアリーナ

#駅チカ #３つの駅からアクセス可能 #Bリーグアルティーリ千葉の本拠地 #先着で応援グッズプレゼント

【公式WEBサイト】ジャパンパラ競技大会・車いすラグビー競技大会

→パラサポWEB大会情報もチェック！

#愛知 #名古屋-->#愛知 #名古屋【パラ陸上競技】パラ陸上競技の日本代表候補が集結

2026ジャパンパラ陸上競技大会

2026年５月16日（土）〜５月17日（日）

【入場無料】

国内最高峰のパラ陸上競技大会が愛知県名古屋市で開催写真は、2025ジャパンパラ陸上競技大会

標準記録を突破した精鋭のみが出場する、国内最高峰の競技大会。パリ2024パラリンピック日本代表選手らが一堂に会し、しのぎを削る。

#キッチンカー #パラスポーツ体験ブース #愛知・名古屋市ブース #先着で応援グッズプレゼント

出場予定選手は……

・赤井大樹（T20・男子1500ｍ/東京2020パラリンピック５位・パリ2024パラリンピック５位）ら

【会場】名古屋市瑞穂公園陸上競技場（パロマ瑞穂スタジアム）

#駅チカ #４月オープン #全席屋根付き #世界基準の競技場 #アジアパラメイン会場 #Jリーグ名古屋グランパスの本拠地

【公式WEBサイト】ジャパンパラ競技大会・陸上競技大会

→パラサポWEB大会情報もチェック！#首都圏 #横浜

【パラトライアスロン】

世界のエリート選手が横浜を駆け抜ける！

ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

2026年５月16日（土）〜５月17日（日）

【入場無料】

パラトライアスロンの選手が世界から集結写真は、ワールドトライアスロンパラシリーズ（2025/横浜）

世界最高峰のトライアスロンパラシリーズ。エリート選手らが熱戦を繰り広げる。パラリンピアンが出場するエリートパラトライアスロン競技は、16日（土）６時45分スタート予定。

【会場】山下公園周辺特設会場

#駅チカ #中華街に近い

【公式WEBサイト】ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会

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#東海 #静岡市【パラ水泳】世界で活躍するトップパラスイマーたちが目の前に！

パラ水泳ワールドシリーズ2026静岡

2026年５月29日（金）〜５月31日（日）

【入場無料】

日本のトップパラスイマーが登場写真は、パラ水泳ワールドシリーズ富士・静岡2025

パラ水泳ワールドシリーズにおける2026年のアジア開催は今大会のみで、世界トップの泳ぎを間近で観戦する貴重な機会となる。2026年度日本代表選手選考競技会も兼ねている。

【会場】静岡県立水泳場

#新幹線の駅から行ける #JR静岡駅

【公式WEBサイト】パラ水泳ワールドシリーズ2026静岡

→パラサポWEB大会情報もチェック！

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※駅チカは、駅から徒歩約10分を目安としています。

※各大会に出場する選手の情報は、大会公式WEBサイトや主催者のSNSでご確認ください。

text by TEAM A

photo by X-1