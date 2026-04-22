去年1年間に、熊本県内で車のアクセルとブレーキの踏み間違いにより発生した交通事故の件数は41件です。毎年40件前後発生していて、去年は2人の方が亡くなっています。 18日には熊本市西区花園で、小学1年の女の子が車にはねられ重体となりましたが、車を運転していた68歳の男は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と供述しています。ペダルの踏み間違いを防ぐには、どうすればよいか、対策をJAF熊本支部の松永