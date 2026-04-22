カプコンのゲーム『モンスターハンターワイルズ』と、天然とんこつラーメン専門店「一蘭」がコラボを実施。きょう22日から、ゲーム内の食事に「一蘭」が登場する。【画像】あのカウンターも再現！『モンハン』×一蘭、コラボシーン発売中のハンティングアクションゲーム『モンスターハンターワイルズ』にて、きょう22日からサイドミッション「「最高の喜び」を求めて」を配信。ラーメンに憧れるアイルー「ミャー」と「プーギー