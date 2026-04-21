法政大学における法令違反・不正行為を内部告発したことで不当な懲戒処分を受け名誉を毀損されたとして、同大学の元職員A氏が学校法人法政大学と当時の理事ら計16名を相手取り、1億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、2026年4月20日、東京地方裁判所で開かれた。 口頭弁論期日後に記者会見に臨んだA氏は、「大学の不正を内部告発した職員が、報復として架空のパワハラをでっち上げられ、懲戒処分を受けた。虚偽の調査報