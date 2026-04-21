長く付き合っていても結婚に進まない関係がある一方で、比較的短期間で結婚話が進むケースも。その違いは何なのでしょうか？男性が結婚を意識する瞬間は、特別なイベントよりも“日常の中の感覚”にあります。一緒にいて無理がいらない男性が結婚を考えるとき、まず重要になるのは「無理をしなくていいかどうか」です。気を遣いすぎたり、自分を作り続けたりする関係は、長く続けるイメージが持ちにくいもの。一緒にいて自然体でい