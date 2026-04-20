【モデルプレス＝2026/04/20】元フジテレビアナウンサーの永島優美が4月19日、自身のInstagramを更新。娘とのペアルック姿を公開した。【写真】34歳元フジアナ「仲良しで可愛すぎる」3歳娘とペアルックで密着◆永島優美アナ、娘とのペアルックでピクニック満喫永島アナは「いい気候になってきたのでピクニック」と添え、ピクニックに行った際の様子を複数枚投稿。「最近はどこへ行くにも、このビッグサイズのレジャーシートが欠か