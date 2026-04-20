記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領＝14日、ドイツ・ベルリン（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は19日、米政府が各国にロシア産原油の一部購入を認めて制裁を一時的に緩和したことについて、ロシアの原油収入が「戦費になる」と批判した。和平を仲介するトランプ政権の名指しは避けた。トランプ政権は制裁緩和で原油の流通量を確保し、イランによるホルムズ海峡の