きょうからあすにかけて、九州ではくもりや雨となり、九州南部では雷雨の所もあるでしょう。中国・四国から近畿も西から次第に雲が広がり、あすは所々で雨が降りそうです。その他の地域は概ね晴れるでしょう。ただ、あさっては東日本や北日本でも雨が降る見込みです。最高気温は全国的に平年並みか高く、初夏の陽気となる所もあるでしょう。あす4月20日は二十四節気の穀雨（こくう）です。全国的に火曜日にかけて雨が降りそうです