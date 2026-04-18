【Epiphoneマーク·ボランmodel】（神奈川県横浜市EBIさん52歳）コレも、元々は傷だらけでボディにヒビは入ってるわで、可哀想だったので、定期的に来る、T-REXブーム(個人的)にあやかり、マークボランに弾いてもらいたいイメージで、チャチャっとリメイクしました。◆◆◆うわうわうわ、ヤベーの来た。これまでも多くのデコギターを投稿いただいてきたEBIさんですが、今までのペイントやタイルシールと