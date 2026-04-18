【Epiphoneマーク·ボランmodel】（神奈川県横浜市 EBIさん 52歳）

コレも、元々は傷だらけでボディにヒビは入ってるわで、可哀想だったので、定期的に来る、T-REXブーム(個人的)にあやかり、マークボランに弾いてもらいたいイメージで、チャチャっとリメイクしました。

◆ ◆ ◆

うわうわうわ、ヤベーの来た。これまでも多くのデコギターを投稿いただいてきたEBIさんですが、今までのペイントやタイルシールとはまた趣きを異にして、全面もふもふだ。ボディエッジやピックアップやヘッドの周りなんかももふもふが止まらず、ペグも見当たらない。豹柄というネコ科つながりなのか、ピックアップカバーにあしらわれたにゃんこワンポイントに萌えた。サイドやバックはどうなっているんだろう…（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ