DIVが新たな全国ワンマンツアーの最終公演日となる2026年11月22日をもって、次なるフェーズへ進むための“充電期間”に突入することを発表した。2027年は充電に専念し、ライヴ活動は行わない予定だ。◆DIV 新アーティスト写真充電に先立ち、9月25日より全国ワンマンツアー＜DIV PRE-RECHARGE ONEMAN TOUR＞が開催される。本ツアーは、これまでの活動を経て到達した現在地を提示すると同時に、その先へと向かうための重要なライヴシ