4月15日、CLUB CITTA’にてDIR EN GREYが今年初のライブを行なった。これは12枚目のオリジナルアルバム『MORTAL DOWNER』の発売を受けての全国ツアー＜TOUR26 Downer Absolutely No One＞の初日公演にあたるもので、彼らのオフィシャルFCである「a knot」の会員のみを対象とするもの。こうして新たなツアーをコアなファンの前でスタートさせることは彼らにとってすでに恒例となっているが、この夜も需要に対して明らかに狭すぎるフ