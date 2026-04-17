4月15日、CLUB CITTA’にてDIR EN GREYが今年初のライブを行なった。これは12枚目のオリジナルアルバム『MORTAL DOWNER』の発売を受けての全国ツアー＜TOUR26 Downer Absolutely No One＞の初日公演にあたるもので、彼らのオフィシャルFCである「a knot」の会員のみを対象とするもの。

こうして新たなツアーをコアなファンの前でスタートさせることは彼らにとってすでに恒例となっているが、この夜も需要に対して明らかに狭すぎるフロアはぎっしりと人で埋め尽くされ、新たなステージの全貌がいち早く明かされることになった。

『MORTAL DOWNER』は4月8日に世に放たれたばかりだが、それと同時にSNSを連日賑わせるようになったのはファンの歓喜の声ばかりではなく、かといってありがちな賛否両論とも一線を画するような、多様な反応が渦巻くことになった。たとえばその音像や世界観について「重々しい」と見る向きもあれば「重苦しい」とする声もあり、「わかりにくい」と「聴きやすい」、「こうあってこそDIR EN GREY」と「彼ららしくない」といった、相反する反応が混在する不思議な盛り上がりをみせていたのだ。この日の来場者たちの多くも、純粋に久しぶりのライブを楽しみたいという期待感ばかりではなく、ある種の謎解きに挑むかのような感覚を抱えていたのではないだろうか。

会場に足を踏み入れると、そこには不穏な音が流れ、ステージの背景には『MORTAL DOWNER』を象徴する静止画像が浮かんでいた。しかし時間が経つにつれその画像がときおりブレたり、流れている音にも変化が生じたりしていく。まるで暗闇の中で眠っていた謎めいた生命体が微かに動き始めたかのようなその空気感には、深入りすることが危険な世界にこれから没入していこうとすることへの覚悟を問うかのような深刻さがあり、こちらの好奇心の高まりを静かに増幅させていく。

そして開演定刻に場内が暗転すると同時に流れ始めたのは、アルバムの冒頭に収められていたオープニングSE、「ISOLATION」だった。薄暗いステージ上、メンバーがひとり、またひとりと配置についていくにつれ地の底から湧き上がるかのような歓声が高まっていき、そこに居合わせた誰もがその流れの先に思い浮かべていたはずの、あの呪術的な匂いをまとった楽曲が幕を開ける。それはまるで儀式の幕開けのようでもあった。

情報拡散のスピードが尋常ではない現在において、ここで楽曲タイトルを伏せておくことにどれほどの意味があるのかはわからないが、それを易々と明かしてしまうことが躊躇われるような、ある種の神聖さがそこにはあった。そして約100分間に及んだこの夜のステージでは、先述の「ISOLATION」と、2024年4月にシングルとしてリリースされていた「The Devil In Me」を含め、『MORTAL DOWNER』の全14曲の収録曲のうち9曲までが披露された。それを多いと見るか少ないと感じるかは人それぞれだろうが、筆者自身の中には、このアルバムの特性についての理解が深まっていく興奮と、それが新たな謎で塗り潰されていくかのような感覚が混在していた。

アルバム発表に伴うツアーの序盤においては、その新作の中からどの曲が披露され、どの曲が披露されないかも気になるところだが、同時に興味をひかれるのは過去のレパートリーからどんな曲たちがセレクトされるのかということだ。オーディエンスの多くもそうしたところでの想像を膨らませながらステージと対峙していたはずだし、筆者自身もその例外ではなかったが、実際に披露された既存曲の中には思わず「なるほど」と声に出してしまいそうになるほど腑に落ちるものもあれば、意外性を感じさせるものもあった。

それによって『MORTAL DOWNER』に対する自分なりの解釈が鮮明になった部分もあれば、逆に曖昧さを増したところもあった。DIR EN GREYのライブにおいては過去にも同じような感覚を味わったことがあるが、こうして「一回観ただけでは足りない」と感じさせられるからこそ、またすぐにでも公演会場に足を運びたくなるのだ。

演出面においては、昨今の彼らのライブにおいて常に重要な役割を果たしてきた映像要素にも新たな感触を伴ったものがみられ、照明効果についても従来とはひと味違ったスピード感や立体感を伴ったものがあった。また、このバンドの場合、新たなアーティスト写真が公開されただけでそれがニュースになるようなところがあるが、ステージ上の京の姿は、すでにその最新写真とは違ったたたずまいをしていた。とはいえツアー全編を通じて、彼がずっとその姿のままであるかどうかは定かではないが。

このツアーはこの先、5月23日の名古屋COMTEC PORTBASE公演に至るまで、各地を巡っていく。その過程においてどのような変化が見られることになるのかは、正直なところまだ想像のしようもない。ただ、そこでふと思わされるのは、これは彼らの側から提示される謎をオーディエンスの側が解くという一方的なものではなく、双方の相互作用によって思いがけない答えが導き出されるものなのではないか、ということだ。そして、その答えに基づきながら『MORTAL DOWNER』の真髄に近付くのが、7月18日、19日に東京ガーデンシアターで開催される二夜公演ということになるのではないだろうか。

ちなみにその二夜公演にはアルバムと同じ『MORTAL DOWNER』というタイトルが掲げられており、アルバム購入者限定の特別チケット先行抽選受付の締切も、4月19日に迫っている。申し込み方法などについてはアルバムに封入されている抽選申込用紙をご確認いただきたいところだが、すでにこの作品の深みに嵌まっている人たちばかりではなく、今作を機にDIR EN GREYに興味を持ち始めた人たちにとっても、この二夜公演は必見といえるだろう。

蛇足ながら最後に付け加えておくと、『MORTAL DOWNER』はオリコンの週間アルバム・チャートにおいて4位（ストリーミング回数などを加えた合算チャートでは6位）を記録し、彼らのアルバムの連続トップ10入り記録は今回も更新されている。しかし、さまざまな反応を呼ぶこの作品の本当の姿が見えてくるのは、まだまだ先のことなのかもしれない。その意味でも、やはりこのツアーの動向からは目を離すわけにいかない。

文◎増田勇一

写真◎尾形隆夫

『MORTAL DOWNER』

NOW ON SALE 01.ISOLATION

02.灰燼に帰す

03.蜿蜒

04.Discard

05.Bloodline

06.There’s nothing else

07.歪と雨

08.The Devil In Me

09.MOBS

10.Void

11.Demand

12.楔

13.盲目が故に

14.no end Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc.

＜DIR EN GREY TOUR26 Downer Absolutely No One＞

2026/4/15(水)【神奈川県】CLUB CITTA’ -｢a knot｣only- SOLD OUT

2026/4/19(日)【宮城県】SENDAI GIGS

2026/4/23(木)【神奈川県】KT Zepp Yokohama SOLD OUT

2026/4/29(水・祝)【岡山県】倉敷市芸文館 SOLD OUT

2026/4/30(木)【福岡県】Zepp Fukuoka

2026/5/4(月・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣ & ONLINE only- SOLD OUT

2026/5/5(火・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣LIMITED- SOLD OUT

2026/5/9(土)【大阪府】なんばHatch SOLD OUT

2026/5/10(日)【大阪府】なんばHatch SOLD OUT

2026/5/12(火)【静岡県】静岡市清水文化会館マリナート・大ホール

2026/5/20(水)【東京都】Zepp Haneda SOLD OUT

2026/5/23(土)【愛知県】名古屋COMTEC PORTBASE SOLD OUT! [開場/開演]

平日公演 17:45/18:30

土日祝日公演 16:45/17:30 [席種/チケット料金]

一般発売(先着)

[販売期間] 販売中

[対象席種]

一般スタンディング/一般指定席

一般後方席(2F後方指定席)

イープラス：https://eplus.jp/direngrey

＜DIR EN GREY “MORTAL DOWNER”＞

2026/7/18(土)【東京都】東京ガーデンシアター

[開場 / 開演] 17:00 / 18:00

2026/7/19(日)【東京都】東京ガーデンシアター

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00 [席種 / チケット料金]

VIP席 \65,000 (諸経費込)

SS席 \29,800 (諸経費込)

一般席 \9,800 (諸経費込) NEW ALBUM『MORTAL DOWNER』購入者先行抽選受付

[受付期間] 2026年4月7日(火)12:00〜4月19日(日)23:59

[入金期間] 2026年4月22日(水)13:00〜4月30日(木)21:00

[対象者] NEW ALBUM『MORTAL DOWNER』購入者

※受付期間中に商品をお受け取りいただき、封入されているシリアルコードを入力のうえお申込みされた方が対象となります。

[対象席種]

・一般席 GALAXY BROAD CARD先行抽選受付

[受付期間] 2026年4月7日(火)12:00〜4月19日(日)23:59

[入金期間] 2026年4月22日(水)13:00〜4月30日(木)21:00

[対象者] GALAXY BROAD CARD会員

[対象席種]

・一般席 オフィシャル先行抽選受付

[受付期間] 2026年4月23日(木)12:00〜5月12日(火)23:59

[入金期間] 2026年5月15日(金)13:00〜5月25日(月)21:00

[対象席種]

・一般席 プレイガイド先行抽選受付

[受付期間] 2026年5月15日(金)12:00〜5月24日(日)23:59

[入金期間] 2026年5月27日(水)13:00〜6月2日(火)21:00

[対象席種]

・一般席 一般発売(先着)

[販売期間] 2026年6月6日(土)10:00〜 [総合お問合わせ]

NEXTROAD 03-5114-7444(平日14:00〜18:00)