LUNA SEAが、全国ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞初日となる5月29日(金)に自身約6年ぶりとなる新曲「FOREVER」をリリースすることを発表した。発表が行なわれたのは新月の夜となる4月17日。メンバーそれぞれの想いを丁寧に紡いだメッセージ動画がLUNA SEAオフィシャルYouTube Channelにて公開され、その中で明らかになった。動画では、RYUICHI、INORAN、SUGIZO、J、それぞれが違ったシチュエーションで丁